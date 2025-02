Bayern-Abflug: Tel legt sich auf neuen Klub fest

Tottenham Hotspur hatte von Mathys Tel am Freitag eine Absage kassiert. Zahlreiche andere Vereine aus der Premier League rechneten sich daraufhin größere Chancen auf den Zuschlag beim französischen Sturmjuwel des FC Bayern aus.

Laut ‚Sky‘ hat sich Tel nun für Manchester United entschieden. Dem Bericht zufolge will der Youngster noch bis morgen Abend ein Red Devil werden. Den Bayern liegt ein Leihangebot aus Manchester vor, das aber umgehend abgelehnt wurde. An der Säbener Straße will man die United-Bosse zu einer Leihe mit Kaufpflicht oder sogar einem direkten festen Transfer bringen, heißt es.

Die Verhandlungen seien kompliziert, laufen aber weiter. Bisher war der Versuch aus Manchester nicht überzeugend. Das könnte sich aber zeitnah ändern. Insbesondere dann, wenn Tel ebenfalls auf einen Wechsel zum kriselnden Traditionsverein von der Insel drängt.