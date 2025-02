LA verkündet Ünder-Deal

Dem Los Angeles FC ist ein internationaler Transfercoup gelungen. Wie die Kalifornier mitteilen, wechselt Cengiz Ünder per Leihe mit Kaufoption von Fenerbahce zum MLS-Franchise. Der 27-jährige Offensivspieler erhält einen der begehrten Spots als Designated Player und fällt damit nicht unter das Salary Cap.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ünder verlässt damit die europäische Fußballbühne erstmals. In den vergangenen Jahren lief der 51-malige türkische Nationalspieler für die AS Rom, Leicester City, Olympique Marseille und Fenerbahce auf. 2018 wurde er als Fußballer des Jahres in der Türkei ausgezeichnet, 2021 gewann er mit Leicester den englischen Pokal.