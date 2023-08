„Ein großer Schritt“: Simons über seinen Bundesliga-Wechsel

Xavi Simons hat über seine ersten Eindrücke bei RB Leipzig gesprochen. Gegenüber Vereinsmedien spricht die Leihgabe von Paris St. Germain über seine neue Aufgabe: „Das ist sicherlich ein größerer Schritt als im letzten Jahr (von PSG zur PSV Eindhoven, Anm. d. Red.). Die Bundesliga gehört zu den fünf besten Ligen Europas und ich möchte mich durch diesen Wettbewerb weiter verbessern.“ In der qualitativ und quantitativ top besetzten Offensive der Sachsen will sich der 20-jährige Niederländer so schnell wie möglich einfinden und einen Platz erkämpfen.

„Ich möchte Tore schießen, Vorlagen geben und dem Team helfen, Titel zu gewinnen, das ist alles. Deshalb bin ich hier und ich möchte der Mannschaft so gut wie möglich helfen“, führt Simons weiter aus. Eine zentrale Rolle bei seinem Wechsel spielte Cheftrainer Marco Rose. „Er ist einer der Gründe, warum ich hier bin, er wollte mich unbedingt“, führt der Offensivspieler aus, „ich hatte einen guten ersten Eindruck, positive Vibes, deshalb hoffe ich, dass es eine gute Saison wird.“ Vergangene Saison wurde Simons mit 34 Torbeteiligungen in 48 Pflichtspielen für Eindhoven seinen Ansprüchen gerecht.

