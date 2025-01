Wegen Wahi: Frankfurt sondiert den Markt

Eintracht Frankfurt schließt weitere Neuzugänge in der Offensive nicht aus. Das berichtet der ‚kicker‘. Grund dafür ist demzufolge unter anderem der unklare Fitnesszustand von Neuzugang Elye Wahi (22). Der Franzose laboriert noch immer an den Folgen einer Oberschenkelverletzung, die er sich zu Jahresanfang bei Ex-Klub Olympique Marseille zugezogen hatte, und soll behutsam wieder aufgebaut werden. Erst in der kommenden Woche sei laut dem Fachmagazin mit einem Einsatz des Stürmers im Teamtraining zu rechnen, beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach werde es maximal zu einem Jokereinsatz reichen.

Da Sturmkollege Igor Matanovic (21) seiner Form weiterhin hinterherläuft, halten die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche auf dem Transfermarkt die Augen nach weiteren Offensivspielern offen. Auch Mathys Tel bleibt weiter auf dem Radar der Eintracht. Eine Leihe des 19-Jährigen gilt allerdings aufgrund der großen und zahlungskräftigen internationalen Konkurrenz und der wirtschaftlichen Vorstellungen des FC Bayern als eher unwahrscheinlich.