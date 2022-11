Die FT-Topelf der Champions League-Gruppenphase

Spieler der Gruppenphase: Jude Bellingham

Der BVB-Star nutzte die Gruppenphase, um der Fußballwelt auch international endgültig unter Beweis zu stellen, was für ein Ausnahmetalent er ist. Mit fünf direkten Torbeteiligungen in ebenso vielen Einsätzen war Bellingham maßgeblich am Achtelfinal-Einzug von Borussia Dortmund beteiligt. Zudem stellte der 19-Jährige einen Rekord auf: Er ist der einzige Teenager, dem es jemals gelungen ist, an den ersten vier Spieltagen der Gruppenphase jeweils mindestens ein Tor zu erzielen.

Die FT-Topelf