EM-Kader: Albanien mit zwei Profis aus Deutschland

Sylvinho hat den vorläufigen Kader der albanischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft in Deutschland bekanntgegeben. Zwei Bundesliga-Profis sind ebenfalls mit von der Partie. Der Brasilianer hat Torhüter Simon Simoni (19) von Eintracht Frankfurt und Klaus Gjasula (34) vom SV Darmstadt ins Aufgebot berufen.

Torhüter: Etrit Berisha (FC Empoli), Elhan Kastrati (Citadella), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt), Thomas Strakosha (FC Brentford)

Verteidiger: Naser Aliji (FC Voluntari), Arlind Ajeti (CFR Cluj), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Berat Djimsiti (Atalanta Bergamo), Elseid Hysaj (Lazio Rom), Adrian Ismajli (FC Empoli), Marash Kumbulla (US Sassuolo), Enea Mihaj (Famalicao), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskau)

Mittelfeld: Amir Abrashi (Grasshoppers Zürich), Kristjan Asslani (Inter Mailand), Nedim Bajrami (US Sassuolo), Medon Berisha (US Lecce), Klaus Gjasula (SV Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Prag), Ernest Muçi (Besiktas), Ylber Ramadani (US Lecce)

Angriff: Jasir Asani (Gwagnju), Armando Broja (FC Fulham), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas)