Bochum: Lukratives Angebot für Zulj | Hannover-Interesse an Eisfeld

Wer nach Gründen für die gute Zweitligasaison des VfL Bochum sucht, der wird schnell bei Robert Zulj fündig. Der 29-jährige Österreicher brilliert im offensiven Mittelfeld des Teams von Thomas Reis und ist mit zwölf Toren sowie elf Assists der überragende Mann der bisherigen Saison. Leistungen, die Begehrlichkeiten wecken.

Wie FT erfuhr, lockt der al-Nasr Sports Club aus Dubai den Spielmacher mit einem Angebot. Ein Dreijahresvertrag mit stattlichem Salär soll Zulj den Wechsel ins Emirat schmackhaft machen. Bei einem Verbleib in Bochum, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht, winkt dagegen die Bundesliga.

Die bisherigen 23 Scorerpunkte in Liga zwei haben aber auch bei einigen anderen Klubs für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein solcher Leistungssprung war von Zulj, der im Januar 2020 zum VfL gewechselt war, nach einer schwierigen Saison bei der TSG Hoffenheim ohne Spielpraxis nicht unbedingt zuzutrauen.

Bleibt Eisfeld in Liga zwei?

Etwas länger in Bochum ist Thomas Eisfeld, genauer gesagt seit 2015. Doch für den dienstältesten VfL-Profi nach Kapitän Anthony Losilla könnte die Zeit an der Castroper Straße zu Ende gehen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Nach FT-Informationen haben bislang keinerlei Gespräche über ein neues Arbeitspapier stattgefunden.

Von 24 Ligapartien stand Eisfeld nur in vier Spielen in der Startelf, seine 465 Pflichtspielminuten verteilen sich auf 17 Einsätze. Eine größere Rolle scheint für den Rechtsfuß auch in der Bundesliga nicht vorgesehen.

Andernorts sind die Fähigkeiten des ehemaligen Talents vom FC Arsenal durchaus von Interesse. Nach FT-Informationen beschäftigt sich Ligakonkurrent Hannover 96 mit Eisfeld. Bei den Niedersachsen könnte er im offensiven Mittelfeld Genki Haraguchi ersetzen, der die Roten im Anschluss an die Saison aller Voraussicht nach ablösefrei verlässt.