BVB: Schlotterbeck absolviert Medizincheck

Nico Schlotterbecks Transfer zu Borussia Dortmund ist wohl nur noch Formsache. Wie die ‚Bild‘ am heutigen Montag vermeldet, absolviert der Innenverteidiger zur Stunde den Medizincheck beim BVB. In Dortmund soll Schlotterbeck einen Kontrakt bis 2025 plus Option erhalten.

An den SC Freiburg, bei dem der zweifache Nationalspieler nur noch bis 2023 unter Vertrag steht, fließt dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von rund 20 Millionen Euro, weitere fünf Millionen sind an erfolgsabhängige Boni geknüpft. Schlotterbeck selbst winkt ein Gehalt von 4,5 Millionen Euro pro Saison.

Der 22-jährige Linksfuß ist der zweite Neuzugang für die Dortmunder Abwehrzentrale. Offiziell verkündet hat der BVB bereits die Verpflichtung von Rechtsfuß Niklas Süle (26), der ablösefrei vom FC Bayern kommt.