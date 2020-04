Rangnick äußert sich zu Milan-Interesse

Ralf Rangnick hat Stellung bezogen, wie konkret das Interesse des AC Mailand ist. „Da ist nichts dran. Es gab einmal lose Anfragen. Aber solch eine Aussage hat nichts mit der Realität zu tun“, unterstreicht der RB-Funktionär in der Sendung ‚Sport-im-Osten-Talk‘ des ‚MDR‘.

Vor allem in italienischen Medien wird immer wieder über den bevorstehenden Wechsel von Rangnick nach Mailand berichtet. Zudem war um den bei RB als Head of International Relations and Scouting tätigen 61-Jährigen ein Streit zwischen Geschäftsführer Ivan Gazidis sowie den beiden Milan-Legenden Zvonimir Boban und Paolo Maldini entbrannt. Boban hatte die Rossoneri im Zuge dessen verlassen.