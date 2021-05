Bericht: Conte spricht mit Tottenham

Antonio Conte ist offenbar von Tottenham Hotspur kontaktiert worden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wendeten sich die Spurs an den Meistercoach von Inter Mailand, um dessen grundsätzliche Bereitschaft für eine Zusammenarbeit abzuklopfen. Tottenham befindet sich seit der Entlassung von José Mourinho, in Kürze bei der AS Rom tätig, auf Trainersuche.

Dem Bericht zufolge machte Conte den Londonern keine allzu große Hoffnungen, schließlich habe ein Verbleib bei den Nerazzurri für ihn Priorität. Entscheidend sei aber ein Gespräch mit Klubchef Steven Zhang, das erst zum Ende der Saison ansteht. Deshalb habe der 51-Jährige Tottenham die Tür nicht zugeschlagen, sondern um Aufschub gebeten. In der Zwischenzeit werde der Premier League-Vertreter seine Marktsondierungen fortsetzen.