Lasse Günther (23) wechselt in diesem Sommer wohl nicht zu Werder Bremen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der Transfer ins Wasser gefallen. Die Grün-Weißen wollten demzufolge nicht die von der SV Elversberg aufgerufene Ablöse über 2,5 Millionen Euro bezahlen. Schon der Wechsel von Florian Kastenmeier an den Osterdeich platzte vor einigen Tagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Günther war sich mit Werder schon einig, nun verlängert er aber im Saarland. Laut ‚Sky‘ hat der Linksverteidiger beim Bundesliga-Aufsteiger schon bis 2030 unterschrieben. Abzuwarten bleibt, ob die Bremer jetzt bei dem zuletzt ausgeliehenen Yukinari Sugawara (25/FC Southampton) einen neuen Anlauf starten.