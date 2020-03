Süle wieder am Ball

Niklas Süle (24) arbeitet weiter an seinem Comeback. Am heutigen Donnerstag konnte der Innenverteidiger erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Im Oktober hatte sich Süle einen Kreuzbandriss zugezogen. „Es fühlt sich nach über vier Monaten natürlich super an, den Ball wieder zu berühren. Das ist eine richtig schöne Sache“, sagt der Profi des FC Bayern auf der vereinseigenen Website.

Süle gibt sich hinsichtlich der weiteren Regeneration optimistisch: „Bis jetzt hatte ich noch gar keine Probleme. Ich habe viele kontrollierte Bewegungen mit dem Ball gemacht, nächste Woche kommen dann langsam die Richtungswechsel mit dem Ball dazu.“