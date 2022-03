Barça & Haaland: Kein Kommentar & ein Kommentar

„Ich kann nicht über andere Spieler reden, denn wenn ich es tue, dann steigt der Preis und ich tue meinem Verein damit keinen Gefallen.“ So äußerte sich Joan Laporta gegenüber ‚Barça TV‘. Der Präsident des FC Barcelona will also den Ball flachhalten, wenn es um potenzielle Neuzugänge geht. Dass Verstärkungen für die nächste Saison ins Camp Nou kommen sollen, ist aber kein Geheimnis.

Mit dem ablösefreien Innenverteidiger Andreas Christensen (25) vom FC Chelsea ist man sich einig, der Däne soll noch in dieser Woche unterschreiben. Zudem könnte Leihspieler Adama Traoré (26) von den Wolverhampton Wanderers im Sommer per Kaufoption dauerhaft gebunden werden. „Wir würden ihn gerne hier behalten und es ist möglich. Aber wir sind in einer komplizierten finanziellen Situation. Wir werden am Ende der Saison weitersehen“, so Laporta über den bulligen Rechtsaußen.

„Jeder will zu Barça“

Dass der FC Barcelona zudem alle Hebel in Bewegung setzt, um Erling Haaland (21) von einem Wechsel zu überzeugen und diesen auch zu finanzieren, ist schon lange keine vertrauliche Information mehr. Zum Thema potenzielle Neuzugänge hat sich Laporta ja aber – wie eingangs erwähnt – höchstselbst den Mund verboten.

Eine Bemerkung konnte sich der Barça-Boss dann aber doch nicht verkneifen: „Ein Deal könnte die Geschichte des Sommers werden, aber wir wollen alles unter Dach und Fach haben, bevor wir auf Tour gehen.“ Einen konkreten Namen nannte Laporta nicht. Man benötigt aber nicht allzu viel Fantasie, um beim Coup des Sommers an Haaland zu denken.

An Selbstvertrauen mangelt es Laporta zumindest nicht, wenn es darum geht, wen die Blaugrana bekommen könnten: „Unser Vorteil ist, dass jeder zu Barça kommen will.“ Zuversichtlich ist der Präsident zudem auch hinsichtlich der geplanten Vertragsverlängerungen mit Gavi (17) und Ronald Araújo (23). „Wenn sie bleiben wollen, dann werden sie bleiben“, so Laportas Worte. Die Planungen in Barcelona laufen auf Hochtouren.