Alonso: Nächste Spur in die Premier League

Es hat ein bisschen gebraucht, bis sich die Ergebnisse unter Xabi Alonso eingestellt haben. Mittlerweile hat der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Bayer Leverkusen aber wieder in die Spur gebracht. In der Bundesliga arbeitete sich die Werkself auf Platz sechs vor und steht im Halbfinale der Europa League. Nach dem Horror-Start wendet sich Bayers Saison zum Guten.

Ein Aufwärtstrend, mit dem Alonso Tauglichkeit für ein noch größeres Klub-Kaliber unter Beweis gestellt und vor allem Begehrlichkeiten in England geweckt hat. Nachdem der Spanier zuletzt beim FC Chelsea gehandelt wurde, bringt ihn nun der ‚Mirror‘ beim FC Liverpool als langfristigen Nachfolger von Jürgen Klopp ins Spiel.

Akut muss Klopp, ohnehin noch bis 2026 gebunden, nicht um seinen Job bangen, auch wenn die Reds ihre schwächste Saison seit Jahren spielen. Den Nimbus der Unfehlbarkeit hat der gebürtige Stuttgarter an der Merseyside allerdings verloren – wenig verwunderlich, dass die Nachfolge-Gerüchte zunehmen.

Alonso vor Gerrard

Derweil soll auch Reds-Legende Steven Gerrard Teil der Liverpooler Zukunftspläne sein. Mit seinen 710 Einsätzen für den LFC wird der ehemalige englische Nationalspieler fast schon automatisch mit seiner alten Liebe in Verbindung gebracht. Laut ‚Mirror‘ stehen seine Aktien in Anfield aber aktuell nicht so günstig wie Alonsos. Letzterer besitzt bei Bayer noch einen Vertrag bis 2024.