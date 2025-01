BVB-Zukunft: Schlotterbeck äußert sich

Nico Schlotterbeck steht einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund offen gegenüber. „Der BVB ist mein erster Ansprechpartner. Ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, länger hierzubleiben. Ich fühle mich hier sehr wohl und liebe es für den Verein zu spielen“, betont der Innenverteidiger gegenüber der ‚Funke Mediengruppe‘. An den BVB ist der 25-Jährige noch bis 2027 gebunden. Grund für den Wunsch nach einem längeren Verbleib ist auch Schlotterbecks gewachsener Status bei der Borussia seit seiner Ankunft im Sommer 2022.

„Als ich aus Freiburg hierherkam, hatte ich mit Mats und Niki (Hummels und Niklas Süle, Anm. d. Red.) zwei Konkurrenten in der Innenverteidigung, die schon Jahre auf Top-Niveau geliefert haben. Und trotzdem habe ich es geschafft mich durchzusetzen und kaum Spiele verpasst“, sagt Schlotterbeck rückblickend, „das war natürlich mein Ziel, aber trotzdem war nicht zu erwarten, dass es so schnell klappt. Ich habe in kurzer Zeit große Schritte gemacht, bin jetzt dritter Kapitän und Führungsspieler. Das ist schon eine Ehre.“ Mittlerweile hat der DFB-Profi insgesamt 109 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben bestritten. In dieser Saison verpasste der Linksfuß bisher nur eine Partie wegen einer Sperre.