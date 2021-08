Arsenal: Aubameyang auf der Transferliste

Der FC Arsenal erlebte beim gestrigen 0:2 gegen Premier League-Aufsteiger FC Brentford einen denkbar schlechten Saisonstart. Zwar fehlten mit Pierre-Emerick Aubameyang (32) und Alexandre Lacazette (30) die zwei torgefährlichsten Spieler, dennoch dürfte die Niederlage für Trainer Mikel Arteta ein herber Rückschlag gewesen sein.

Aubameyang ist derweil offenbar ein Verkaufskandidat bei den Gunners. Wie die für gewöhnlich gut informierte ‚Times‘ berichtet, sind die Londoner gewillt, den Gabuner zu verkaufen. Auch Alexandre Lacazette, um den sich schon länger Abschiedsgerüchte ranken, soll auf der Transferliste stehen.

Ein potenzieller Kandidat auf die Nachfolge ist Tammy Abraham. Der FC Chelsea soll sich jedoch hinsichtlich eines Transfers mit der AS Rom einig sein. Dem Vernehmen nach ist auch Angreifer Dusan Vlahovic (23) von der AC Florenz ein Thema bei den Londonern. Intern stünden die Nachwuchsstürmer Eddie Nketiah (22) sowie Folarin Balogun (20) bereit. Letztgenannter stand in der gestrigen Partie in der Startelf.