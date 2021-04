Hertha: Der Plan mit Abwehrtalent Dárdai

Für Innenverteidiger Márton Dárdai stehen aufregende Tage an. Laut ‚Bild‘ winkt dem 19-Jährigen eine Vertragsverlängerung bei Hertha BSC, sobald er die im Mai anstehenden Abiturprüfungen hinter sich gebracht hat. Sein derzeit bis 2022 gültiger Kontrakt soll demnach um mindestens drei weitere Jahre ausgedehnt werden. Sportdirektor Arne Friedrich will „junge Spieler, die Leistung zeigen, bestmöglich“ an den Verein binden.

Dárdai musste zwar im Derby gegen Union Berlin (1:1) verletzungsbedingt passen, sollte für die anstehende Partie gegen Borussia Mönchengladbach aber wieder eine Option sein. Davor hatte sich der Abwehrmann einen Stammplatz in Herthas Dreierkette ergattert. In fünf aufeinanderfolgenden Spielen stand der Sohn von Trainer Pál Dárdai von Beginn an auf dem Feld.