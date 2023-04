Real: Asensios Grundsatzentscheidung

Marco Asensio steht für einen Wechsel zum FC Barcelona nicht zur Verfügung. Ein Transfer zum Erzrivalen ist für den Angreifer von Real Madrid ausgeschlossen, heißt es in der spanischen Radiosendung ‚El Partidazo de COPE‘. Ein Barça-Wechsel sei für den 27-Jährigen „nie eine Option“ gewesen. Daran werde sich auch nichts ändern.

Zu groß ist Asensios Verbundenheit mit den Königlichen, bei denen er seit nunmehr fast sieben Jahren unter Vertrag steht. Zum Saisonende läuft das Arbeitspapier allerdings aus, eine Verlängerung ist seit Monaten in der Schwebe. In diesem Zuge flackerten in Spanien zuletzt Gerüchte über einen Transfer nach Barcelona auf.

