BVB scoutet in Brasilien: Interesse an Abwehr-Juwel

Die knapp verpasste Meisterschaft steckt den Offiziellen von Borussia Dortmund noch in den Knochen. Trübsal blasen können sich Sportdirektor Sebastian Kehl und seine Kollegen aber nicht leisten. Um für die nächste Spielzeit gewappnet zu sein, hat das Transferteam der Schwarz-Gelben den Blick offenbar auch nach Brasilien gerichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Alexsander Vieira, der für das Sportportal ‚Bola VIP‘ schreibt, beschäftigen sich der BVB und Brighton & Hove Albion mit einer Verpflichtung von Innenverteidiger Lucas Beraldo vom FC São Paulo. Die Seagulls sollen für den 19-Jährigen bereits ein Angebot über umgerechnet sechs bis acht Millionen Euro hinterlegt haben. São Paulo habe dieses aber abgelehnt und fordere 15 Millionen, so Vieira.

Lese-Tipp

BVB arbeitet an Schulz-Lösung

Bis 2026 steht Beraldo noch bei dem brasilianischen Erstligisten unter Vertrag, Verkaufsdruck besteht in diesem Sommer deshalb nicht. Zudem wird der Name des 1,86 Meter großen Linksfußes inzwischen mit der Seleção in Verbindung gebracht. Eine Nominierung für das prestigeträchtige Nationalteam würde dessen Preis sehr wahrscheinlich nach oben treiben.