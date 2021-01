Lyon holt Slimani an Bord

Islam Slimani schließt sich Olympique Lyon an. Wie OL offiziell bekanntgibt, wird der 32-Jährige von Leicester City festverpflichtet und unterschreibt einen Vertrag bis 2022. FT hatte bereits am Sonntag vom bevorstehenden Abschluss des Deals berichtet.

Der Mittelstürmer folgt in Lyon auf Moussa Dembélé (24), der samt Kaufoption über 33 Millionen Euro zu Atlético Madrid verliehen wird und Diego Costa (32) ersetzt, dessen Vertrag kürzlich aufgelöst wurde. In der Saison 2019/20 spielte Slimani bereits auf Leihbasis in der französischen Liga für die AS Monaco, bei der ihm in 19 Spielen starke 16 Torbeteiligungen (neun Tore, sieben Assists) gelangen.