Lyon: Stürmer-Rochade nimmt Form an

Olympique Lyon steht vor einem Personalwechsel im Sturm. Sportdirektor Juninho verriet am Samstagabend bereits, dass man sich in Gesprächen über einen Verkauf von Moussa Dembélé (24) an Atlético Madrid befindet. Als Ersatzkandidaten bestätigte der einstige Freistoß-Künstler Islam Slimani (32, Leicester City).

Wie FT nun erfuhr, stehen beide Deals kurz vor dem Abschluss. Dembélé soll bei Atlético Diego Costa (32) ersetzen, dessen Vertrag kürzlich aufgelöst wurde. Slimani hat bereits Ligue 1-Erfahrung aus seiner Leihsaison bei der AS Monaco (2019/20).