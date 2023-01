Benfica: Draxler ohne Zukunft?

Julian Draxlers Zeit bei Benfica Lissabon wird laut portugiesischen Medien nach dieser Saison wieder enden. Der Zeitung ‚O Jogo‘ zufolge plant der Rekordmeister im Anschluss an das Leihende im Sommer keine Festverpflichtung des 29-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Kaufoption vereinbarte man mit Paris St. Germain ohnehin nicht. In Frankreich besitzt Draxler noch einen Vertrag bis 2024, wurde dort vor der Saison mangels Perspektive ohne Widerstand ziehen gelassen. Unter Benfica-Trainer Roger Schmidt fungiert er nun ebenfalls meist nur als Joker.

Lese-Tipp

Fernández: Chelsea drängt auf Entscheidung

Zwei Tore konnte Draxler in seinen insgesamt 512 Pflichtspielminuten verbuchen, den Sprung in den WM-Kader verpasste er im November. Noch bleiben dem 57-fachen Nationalspieler allerdings einige Monate Zeit für eine Leistungssteigerung und ein mögliches Umdenken in Lissabon.