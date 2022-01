VfB: Al Ghaddioui vor Wechsel?

Hamadi Al Ghaddioui wird den VfB Stuttgart womöglich noch im Wintertransferfenster verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ führt der Angreifer des Bundesligisten Verhandlungen über einen Wechsel mit Apollon Limassol aus Zypern. Der Stürmer wurde bereits vergangene Woche für Gespräche freigestellt, vor dem Abschluss müssen allerdings noch einige Details geklärt werden.

Spielzeit für den 31-Jährigen dürfte nach der Rückkehr von Sasa Kalajdzic (24) beim VfB weiterhin rar bleiben. In Limassol würde der gebürtige Bonner auf Alexander Zorniger treffen. Der deutsche Trainer ist seit Sommer in Limassol am Ruder.