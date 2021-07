Spanien nach Elfmeter-Drama im Halbfinale | Sommer und Shaqiri mit Top-Noten

8' (ET.)

Direkt zu Beginn der Partie war die Schweiz hellwach und hatte die ersten Torchancen der Partie. In der achten Minute erzielte jedoch Spanien die Führung, als ein Schuss von Jordi Alba nach einem Eckball von Denis Zakaria unhaltbar für Sommer abgefälscht wurde.

Nach dem Treffer ging offensiv zunächst wenig für die Eidgenossen. Spanien übernahm die Kontrolle und hatte zeitweise 79 Prozent Ballbesitz. Der Schweiz gelang es vereinzelt, das spanische Kombinationsspiel zu durchbrechen, allerdings waren die Nadelstiche des Teams von Vladimir Petkovic selten zwingend genug.

Drama in Halbzeit zwei

Nach der wenig chancenreichen ersten Halbzeit fand die Schweiz nach dem Pausentee und der Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr besser ins Spiel. Die Eidgenossen setzten ihr Pressing deutlich höher an und kamen trotz Spaniens Überlegenheit so zu mehreren Torgelegenheiten. Nach einem Abstimmungsfehler der spanischen Abwehr glich Xherdan Shaqiri für die Schweiz aus.

In der 77. Minute musste der bis dahin stark aufspielende Remo Freuler nach einer harten Entscheidung des Unparteiischen mit Rot vom Platz. Das bis dahin einfallslos spielende Spanien konnte mit der Überzahl wenig anfangen so ging es in die Verlängerung.

Ziegelwand Sommer

Dort legten die Spanier einen Gang höher ein und die Schweiz geriet ins Schwimmen. Die Großchancen der eingewechselten Gerard Moreno (93.) und Mikel Oyarzabal (101./103.) konnte Sommer nur dank starker Paraden entschärfen. Am Gladbacher Schlussmann kam die Furia Roja auch für den Rest der Nachspielzeit nicht vorbei und es ging ins Elfmeterschießen.

Im Elfmeterschießen hatte Spanien das bessere Ende für sich, obwohl Busquets und Rodrigo verschossen. Auf Seiten der Schweizer konnten Schär, Akanji und Vargas den Ball nicht im Netz unterbringen. Spanien trifft damit im Halbfinale am Dienstagabend auf den Sieger aus der Partie Belgien gegen Italien.

Torfolge

0:1 Zakaria (8./Eigentor): Ein Eckball von Koke fliegt an Freund und Feind vorbei. Vorm Sechzehner lauert Jordi Alba, der direkt abschließt. Der Schuss des Linksverteidigers wird entscheidend von Denis Zakaria gegensätzlich zur Bewegung von Yann Sommer abgefälscht, der chancenlos zusehen muss, wie der Ball im linken Eck landet.

1:1 Shaqiri (68.): Ein langer Ball der Schweiz scheint eigentlich von der spanischen Abwehr geklärt. Laporte und Torres kommen sich jedoch gegenseitig in die Quere und so kommt Remo Freuler in Ballbesitz. Dieser legt ab auf den heranlaufenden Xherdan Shaqiri, der aus kurzer Distanz zum verdienten Ausgleich trifft.

Die Noten

Schweiz

Eingewechselt

23‘ Vargas (3,5) für Embolo

81‘ Sow (4) für Shaqiri

81‘ Gavranovic (4,5) für Seferovic

90‘+2 Fassnacht (3,5) für Zuber

100‘ Schär für Zakaria

100‘ Mbabu für Widmer

Spanien

Eingewechselt

46‘ Olmo (3) für Sarabia

55‘ Gerard (2,5) für Morata

90‘+1 M. Llorente (3,5) für Koke

91‘ Oyarzabal (2,5) für F. Torres

113‘ Thiago für P. Torres

118‘ Rodri für Pedri