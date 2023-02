Werder: Woltemade genießt seine Leihe

Nick Woltemade (21) ist froh über seine Entwicklung bei Leihklub SV Elversberg. Im Gespräch mit dem ‚Saarländischen Rundfunk‘ gibt der Stürmer preis: „Die Leihe läuft genau so, wie von mir erhofft. Ich genieße den Moment. Ich genieße, dass ich hier Spielzeit bekomme und dass ich so viel Spaß am Fußball habe. Das ist momentan für mich am wichtigsten.“ Elversberg liegt derzeit komfortabel auf Platz eins der 3. Liga.

Das ist auch Ole Werner von Stammverein Werder Bremen nicht verborgen geblieben. Auf einer Pressekonferenz sagte der Trainer: „Wir sind froh, dass er bei uns Vertrag hat. Ich freue mich darauf, wenn er im Sommer wieder bei uns ist. Dann hat er alle Möglichkeiten, sich auch bei uns durchzusetzen, wenn er seinen Weg so fortsetzt.“ Woltemade steuerte in 16 Drittligapartien in der laufenden Saison sechs Tore und sieben Vorlagen bei.

