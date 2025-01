Köln: Keeper Schwäbe lässt aufhorchen

Nach Beendigung des Trainingslagers im spanischen Estepona hat Marvin Schwäbe nun mit interessanten Aussagen zu seiner Zukunft beim 1. FC Köln für Aufsehen gesorgt. Gegenüber der ‚Kölnischen Rundschau‘ äußerte sich der 29-Jährige durchweg wohlwollend über eine Zusammenarbeit mit den Geißböcken über den Sommer hinaus: „Ich fühle mich mit meiner Familie in Köln sehr wohl. Alles andere ist weit weg, darüber brauchen wir nicht reden. So wie es jetzt ist, kann es weitergehen.“

Auf Nachfrage, ob Schwäbe also über den Sommer 2025 hinaus beim FC bleiben würde, antwortete der gebürtige Dieburger: „Genau so ist es.“ Einen Winter-Wechsel hatte Schwäbe bereits nach der eingetüteten Herbstmeisterschaft in Kaiserslautern (0:1) ausgeschlossen. Nun deutet alles darauf hin, dass Schwäbe tatsächlich seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen könnte und der zur Nummer zwei degradierte Jonas Urbig (21) den Verein wohl im Sommer verlassen wird.