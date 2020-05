Real Madrid: All eyes on Haaland

40 Tore in 33 Pflichtspielen. Nach der langen Corona-Pause ist die sensationelle Quote von Erling Haaland in dieser Saison schon fast ein wenig in Vergessenheit geraten. Morgen im Revierderby kann der norwegische Stürmer wieder an seiner eindrucksvollen Bilanz feilen. Die weltweite Aufmerksamkeit ist dem 19-Jährigen sicher.

Ganz genau hinschauen wird man auch in Madrid. Real kann zum Geisterspiel im Signal Iduna Park zwar keine Scouts schicken, der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge werden Real-Vertreter am TV aber beobachten, wie es um Haalands Form bestellt ist. Das Interesse der Königlichen am Torjäger ist ungebrochen.

Die Chancen auf eine baldige Verpflichtung stehen allerdings schlecht. Der Youngster besitzt beim BVB zwar eine Ausstiegsklausel, diese greift aber dem Vernehmen nach erst 2022. Für 75 Millionen Euro kann Haaland die Borussia dann angeblich verlassen. Real könnte einer der aussichtsreichsten Interessenten sein. Sofern der Shootingstar seine Form morgen und in den nächsten Monaten bestätigt.