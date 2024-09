Camavinga vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

Eduardo Camavinga kommt seinem Comeback ein Stück näher. Wie die ‚Marca‘ berichtet, soll der 21-jährige Franzose am heutigen Donnerstag zum ersten Mal nach seiner Verletzung im Vorfeld des europäischen Supercups gegen Atalanta Bergamo am Teamtraining von Real Madrid teilnehmen. Bisher hatte der Mittelfeldspieler abseits der Mannschaft an seiner Rückkehr gearbeitet. Ein Einsatz im Derby gegen Atlético Madrid am kommenden Sonntag (21 Uhr) hängt davon ab, wie das Knie von Camavinga das Mannschaftstraining verkraftet.

Carlo Ancelotti dürfte auf einen einsatzbereiten Camavinga hoffen. So soll der Coach von Real Madrid nach der Verletzung von Mbappé ein 4-4-2 gegen Atlético favorisieren, in dem Rodrygo und Vinicius Junior die Sturmspitze bekleiden. Für das Mittelfeld würde Camavinga dem Italiener eine weitere Alternative bieten.