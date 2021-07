BVB: Schließt Halstenberg einen Vorvertrag?

Kehrt Marcel Halstenberg zu Borussia Dortmund zurück? Die Chancen scheinen nicht schlecht zu stehen, doch ausgemacht ist ein Transfer von RB Leipzig zum BVB noch nicht. Womöglich schlägt der 29-jährige Nationalspieler auch erst im nächsten Jahr an der Strobelallee auf. Von dieser Möglichkeit berichtet die ‚WAZ‘.

Wie das Regionalblatt von einer Quelle aus dem Spielerumfeld erfuhr, ist Halstenberg auch bereit, sein letztes Vertragsjahr in Leipzig zu absolvieren und erst im kommenden Jahr nach Dortmund zu wechseln. Er würde sich mit einer Vorvereinbarung schon jetzt an seinen alten und möglicherweise bald neuen Arbeitgeber binden.

Ob es so kommt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar, denn laut ‚WAZ‘ hat es zwischen dem im linken Abwehrbereich beheimateten Verteidiger und dem BVB bisher gerade mal einen ersten Austausch gegeben. Was dabei aber offenbar schon angeklungen ist: Halstenberg würde den Dortmundern in den Verhandlungen entgegenzukommen.

Corona-Vertrag?

Denkbar sei sogar ein Corona-Vertrag, der die Gehaltszahlungen flexibel hält und an die Zuschauerauslastung koppelt. Die Idee: Je mehr der BVB mit Zuschauern verdient, desto mehr wandert auch auf Halstenbergs Konto.

Mehr als ein erstes Gedankenspiel ist das aber offenkundig nicht, zumal die Schwarz-Gelben – so sie ihr Eigengewächs schon in diesem Jahr verpflichten wollen – sich zunächst mit Leipzig arrangieren müssen. RB würde gerne zunächst Maxence Lacroix (21, VfL Wolfsburg) verpflichten und dann zwölf Millionen Euro für Halstenberg einstreichen. Dortmund soll bislang deren acht bieten.