Schalke: Was läuft mit Slomka?

Beim FC Schalke befasst man sich angeblich mit einer Rückholaktion von Mirko Slomka. Laut ‚Sky‘ ist der 56-Jährige beim Zweitligisten ein Kandidat für den Sportdirektor-Posten ab der kommenden Saison. Diesen bekleidet aktuell noch André Hechelmann. Slomka selbst sagt: „Ich bin immer eng verbunden geblieben mit Schalke. Aber in der Sache hat es wirklich kein offizielles Gespräch gegeben über eine Zusammenarbeit. Aber Schalke ist schon eine Herzensangelegenheit.“

Zwischen 2004 und 2008 war Slomka zunächst als Co-, dann als Cheftrainer in Gelsenkirchen tätig. Seit etwas mehr als vier Jahren ist er ohne Verein, coachte zuletzt Hannover 96. Eine Rückkehr auf die Trainerbank schloss Slomka kürzlich aus: „Meine Zeit als Trainer ist vorbei. Das Studium in St. Gallen mit herausragenden Dozenten und hochinteressanten Gastrednern hat bei mir eine Leidenschaft geweckt und zur Überzeugung geführt: Die vielfältigen Tools, die ich jetzt an der Hand habe, möchte ich bei einem Verein auf der Management-Ebene anwenden.“