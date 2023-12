Slomka: „Zeit als Trainer ist vorbei“

Mirko Slomka kann sich keine Rückkehr mehr auf die Trainerbank vorstellen. Gegenüber dem ‚kicker‘ macht der 56-Jährige deutlich: „Ich sage inzwischen sogar ganz klar: Meine Zeit als Trainer ist vorbei. Das Studium in St. Gallen mit herausragenden Dozenten und hochinteressanten Gastrednern hat bei mir eine Leidenschaft geweckt und zur Überzeugung geführt: Die vielfältigen Tools, die ich jetzt an der Hand habe, möchte ich bei einem Verein auf der Management-Ebene anwenden.“

Auf die Frage, ob er sich eher in der Rolle als Sportdirektor oder auf Vorstandsebene sieht, antwortet Slomka: „Das wäre zweitrangig. So oder so würde ich mich als Bestandteil eines Teams verstehen, das intern knallhart kontrovers diskutieren kann und muss - aber Entscheidungen dann gemeinsam verantwortet und auch nach außen vertritt.“ In der Bundesliga stand der Fußball-Lehrer insgesamt in 230 Partien an der Seitenlinie.