Inter holt Acerbi

Inter Mailand legt am Deadline Day noch einmal in der Innenverteidigung nach. Der 34-jährige Francesco Acerbi wird von Lazio Rom ausgeliehen. Es besteht eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Acerbi ist 25-facher italienischer Nationalspieler und ein Serie A-Routinier. 2018 war er für zwölf Millionen Euro von US Sassuolo zu Lazio gewechselt und lief für die Hauptstädter in 173 Pflichtspielen auf.