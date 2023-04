Neues Angebot für Asensio

Real Madrid will zeitnah die Vertragsverlängerung mit Marco Asensio unter Dach und Fach bringen. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist in den nächsten Tagen ein weiteres Treffen mit Berater Jorge Mendes geplant. Inhalt soll auch der finanzielle Rahmen sein. Zuletzt bot Real 4,5 Millionen Euro netto, die Asensio-Seite war damit nicht zufrieden.

Dass es weitergehen soll für den 27-jährigen Offensivspieler in Madrid, ist mittlerweile aber so gut wie beschlossen. Beide Parteien streben eine Fortsetzung der Zusammenarbeit und eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags an. Asensio war 2015 von RCD Mallorca in die spanische Hauptstadt gekommen. Seitdem absolvierte er 273 Pflichtspiele (58 Tore, 30 Assists) im Trikot der Königlichen.

Ancelotti glaubt an Real-Verbleib