Boniface: Verwirrung um 70-Millionen-Transfer

Geht Victor Boniface (24) künftig doch nicht gemeinsam mit Superstar Cristiano Ronaldo (39) auf Torejagd? ‚Sky‘ suggeriert zumindest, dass der Transfer des nigerianischen Angreifers von Bayer Leverkusen zu Al Nassr noch nicht besiegelt ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz im Gegenteil: In Leverkusen sei man sehr verwundert darüber, dass der Deal bislang nicht schriftlich festgehalten wurde, obwohl man sich über alle Modalitäten einig ist. Dem Doublesieger wird eine Entschädigung über 70 Millionen Euro in Aussicht gestellt, Boniface, der schon den Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht hat, winkt eine deutliche Gehaltsteigerung. ‚Sky‘ berichtet von 15 Millionen Euro Nettogehalt.

Doch Al Nassr arbeitet im Hintergrund wohl immer noch an der Verpflichtung von Jhon Durán (21), der die Alternative zum Bayer-Stürmer darstellt. Aston Villa liegt laut dem Bezahlsender ebenfalls eine Offerte über 70 Millionen vor. Tatsächlich könnte der Boniface-Wechsel auch aus Leverkusener Sicht noch scheitern, sollte es nicht bald zum Vollzug kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn nach Informationen des ‚kicker‘ segnet die Werkself den Verkauf nur ab, wenn man adäquaten Ersatz am Haken hat. Evan Ferguson (20) gehört zu den Kandidaten, mit dem irischen Neuner in Diensten von Brighton & Hove Albion hat man noch längst keine Übereinkunft getroffen. Fakt ist: Viel Zeit bleibt den Verantwortlichen angesichts des am morgigen Donnerstag schließenden Wechselfensters in Saudi-Arabien nicht mehr.