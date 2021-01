Barça-Wintertransfers: Koeman rudert zurück

Ronald Koeman hat sich zu möglichen Wintertransfers beim FC Barcelona geäußert. „Es ist für diese Saison wichtig, weil wir mehr Konkurrenzkampf und in vielen Bereichen mehr Effektivität brauchen. Aber ich verstehe die Situation des Klubs. Wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich und wir werden auf das kommende Jahr warten“, so der niederländische Trainer auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel gegen den FC Granada am morgigen Samstag (18:30 Uhr).

Erst am vergangenen Sonntag hatte Koeman nach der Partie gegen SD Huesca (1:0) einen neuen Angreifer als Verstärkung für die zuletzt schwächelnde Offensive der Katalanen gefordert. Seit geraumer Zeit arbeitet Barca an der Verpflichtung von Memphis Depay. Ob der Deal bei der angespannten wirtschaftlichen Lage noch in diesem Winter realisierbar ist, ist jedoch mehr als fraglich.