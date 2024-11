Die DFB-Aufstellung gegen Bosnien-Herzegowina

Schon vor der Partie gegen Bosnien-Herzegowina stellte Julian Nagelsmann klar, dass das Casting im Tor weitergeht. In Ungarn am kommenden Dienstag bekommt Alexander Nübel den Job, am heutigen Samstag hütet folglich Oliver Baumann den Kasten.

Davor vertraut der Bundestrainer auf Routine und Erfahrung. Mit Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Maximilian Mittelstädt läuft die Viererkette auf, die sich zuletzt gefunden hatte. Und auch davor werden mit Pascal Groß und Robert Andrich die erfahreneren Mittelfeldspieler agieren.

Über die Flügel sollen die beiden Hochbegabten Florian Wirtz und Jamal Musiala für Torgefahr sorgen und Mittelstürmer Tim Kleindienst mit Bällen versorgen. Dahinter zieht Kai Havertz die Fäden.

