Podolski knüpft Köln-Rückkehr an Bedingungen

Lukas Podolski steht einer Rückkehr zum 1. FC Köln in noch ungewisser Funktion nach wie vor zur Verfügung. „Das Köln-Kapitel bleibt geöffnet“, sagt der 38-Jährige einen Tag vor seinem Abschiedsspiel am morgigen Donnerstagabend in Köln gegenüber der ‚Bild‘. Welche Position der Weltmeister von 2014 bei den Geißböcken künftig einnehmen könnte, ist aber noch nicht klar. Eine Bedingung stellt Podolski allerdings: „Nur eben nicht auf Teufel komm raus.“

Weiter führt die Effzeh-Legende aus: „Ich verstehe ja den Druck der Leute und hänge mit ganzem Herzen an diesem Verein, aber es hängt alles davon ab, ob so ein Posten und die verantwortlichen Leute zu mir passen würden. Nur eine Position zu haben nach dem Motto: So, hier ist der Poldi und dann schauen wir mal – das bringt mir nichts. Dann stehe ich vielleicht lieber bald in der Südkurve oder in meiner Loge, schwenke den Schal und singe die Lieder mit.“ Einen konkreten Plan für die Zeit nach seiner aktiven Karriere habe Poldi nach eigener Aussage nicht. Aber: „Mein Verein hier in Polen (Gornik Zabrze, Anm. d. Red.) ermöglicht es mir schon im Management hinter die Kulissen zu schauen. Es macht mir Spaß, hier etwas aufzubauen.“