Como befördert Fàbregas zum Cheftrainer

Was sich bei Como Calcio schon länger abgezeichnet hat, ist nun offiziell. Cesc Fàbregas tritt beim Serie A-Aufsteiger den Posten als Cheftrainer an und wird mit einem Vierjahresvertrag ausgestatettet. Der 37-jährige Ex-Profi war in der vergangenen Spielzeit bereits als Co-Trainer für die Norditaliener tätig und hatte zwischenzeitlich für fünf Spiele interimsweise übernommen. Nun tritt Fàbregas seinen erstes Amt als Chefcoach an.

Mirwan Suwarso, offizieller Vertreter der Eigentümergruppe, sagt: „Es ist uns eine Ehre, Cesc offiziell zum Cheftrainer zu ernennen. Der Einfluss seines Wissens, seiner Erfahrung und seiner Leidenschaft zeigte sich bereits im Erfolg der letzten Saison und in der Entwicklung unseres Spielstils. Wir glauben, dass dies erst der Anfang ist und freuen uns darauf, in dieser Saison und in den kommenden Jahren weiterhin mit Cesc zusammenzuarbeiten.“