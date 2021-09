BVB-Duo fehlt bis Oktober

Borussia Dortmund muss noch eine Weile länger ohne Giovanni Reyna und Emre Can auskommen. Laut dem kicker wird das Duo frühestens erst wieder im Oktober Cheftrainer Marco Rose zur Verfügung stehen. Offensivspieler Reyna verletzte sich vor einer Woche im Kreis der US-Nationalmannschaft am Oberschenkel und verpasste bereits die Partie gegen Bayer Leverkusen (4:3).

Auch Defensivakteur Can fehlt wegen einer Oberschenkelverletzung. Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung am 3. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim zugezogen. Erst elf Minuten konnte der DFB-Nationalspieler in dieser Saison absolvieren.