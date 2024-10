Bericht: Trainerzoff & Machtkämpfe beim VfL Bochum

Beim VfL Bochum scheint es auch abseits der reinen sportlichen Krise hinter den Kulissen hoch herzugehen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, tobt im Aufsichtsrat ein Machtkampf, der der Hauptgrund für den überraschenden Rückzug des Vorsitzenden Hans-Peter Villis sein soll. Der 66-Jährige hatte am Mittwochabend auf einer außerordentlichen Sitzung sein Amt vorerst niedergelegt, da er wegen gesundheitlichen Gründen eine Auszeit einlegen müsse. Nach Informationen der Regionalzeitung steckt jedoch mehr dahinter. Demzufolge ist das wichtigste Gremium des Ruhrpottklubs bereits seit Wochen zerstritten.

Vor allem die Trainerfrage soll zum Bruch hinter den Kulissen beigetragen haben. „Einige Mitglieder schützten Peter Zeidler lange, auch wenn intern wie extern die Kritik zunahm. Andere – dazu zählte Villis – waren von Beginn an nicht für eine Verpflichtung von Zeidler. Villis hatte André Breitenreiter favorisiert“, so die ‚WAZ‘. Zwischenzeitlich habe im Aufsichtsrat sogar ein Misstrauensvotum gegen Villis im Raum gestanden. Am vergangenen Sonntag hat der Klub Sportdirektor Marc Lettau und Trainer Peter Zeidler schließlich entlassen, der Streit im Hintergrund tobte offenbar weiter. Villis-Stellvertreter Uwe Tigges und Martin Volpers widersprechen dieser Darstellung, wollten sich laut sich aber zu Interna nicht weiter äußern, so die ‚WAZ‘.