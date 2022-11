Zwischen WM-Anspruch & Barça-Realität: Ansu Fati in der Krise

Endlich, werden sie sich beim FC Barcelona denken, ist Ansu Fati mal für mehr als ein paar Wochen gesund geblieben. Völlig untypisch für den großen Pechvogel der Blaugrana, dass er mal ein komplettes Saisondrittel ohne Verletzung mitmischen konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun braucht allerdings niemand denken, dass sich der Youngster bei dieser Krankenakte mit der Ersatzbank zufriedengibt. Dort hat Fati zuletzt viel Zeit verbracht. Und das schmeckt weder dem Hochbegabten noch seinem Umfeld. Die Spielerseite, so ein Bericht der ‚Sport‘, macht Druck und fordert Spielminuten von Coach Xavi.

Logisch: Fati hat es eilig, will noch auf den WM-Zug aufspringen und Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique überzeugen, dass dieser auf dem Holzweg ist. „Ich habe ihm Stand heute nicht auf der Liste. Er hat nicht das Niveau“, urteilte der ehemalige Barça-Trainer jüngst über den 20-Jährigen.

Keine Bäume ausgerissen

Damit geht Enrique offenkundig d’accord mit seinem Nachfolger in Barcelona. Xavi lässt Fati in der Mehrzahl der Spiele von der Bank kommen. Dass der Offensivmann in der Champions League nur in den Spielen gegen den schwächsten Gruppengegner Viktoria Pilsen starten durfte, ist bezeichnend. Gegen Bayern München und Inter Mailand traute ihm sein Trainer nur Kurzeinsätze zu.

So fällt auch Fatis Scoring-Ausbeute deutlich schwächer aus, als man es dem einstigen Wunderkind zutrauen kann. Jeweils drei Tore und Vorlagen steuerte er in zwölf La Liga-Einsätzen bei, keine einzige Torbeteiligung brachte er in der Königsklasse zustande. Bäume hat Fati bislang wahrlich nicht ausgerissen.

Sollen zu den vier Länderspielen für Spanien in Katar weitere hinzukommen, muss der jüngste Barça-Torschütze aller Zeiten mehr als eine Schippe drauflegen. Quengelei allein wird Fatis WM-Chancen jedenfalls nicht verbessern.