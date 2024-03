Schnäppchen: Schlägt Barça bei Dybala zu?

Zum Ende stagnierte Paulo Dybalas Karriere bei Juventus Turin. Mittlerweile blüht der Angreifer bei der AS Rom, die ihn 2022 ablösefrei an Bord holte, aber wieder auf. 20 Scorerpunkte (13 Tore, sieben Assists) stehen in der laufenden Saison zu Buche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer könnte Dybala für zahlreiche Vereine interessant werden, immerhin ist der Argentinier zum Schnäppchenpreis zu haben. In dem bis 2025 datierten Kontrakt ist eine Ausstiegsklausel verankert, die sich für Klubs außerhalb Italiens bei zwölf Millionen Euro einpendelt. Das soll unter anderem den FC Barcelona auf den Plan gerufen haben.

Lese-Tipp

Barça-Bekenntnis von Cancelo

Nach Informationen der ‚Sport‘ wurde Dybala den Katalanen bereits angeboten. Der Linksfuß selbst stehe einem Engagement in Spanien offen gegenüber. Darüber hinaus liegen ihm dem Bericht zufolge Anfragen aus der Premier League vor. Konkretes Interesse wird West Ham United nachgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Roma hofft auf Verbleib

Dybala bietet sich im Sommer womöglich die letzte Chance auf einen Wechsel zu einem internationalen Spitzenklub. Die Giallorossi würden den 30-Jährigen derweil gerne in ihren eigenen Reihen halten. Mit einer deutlichen Gehaltssteigerung plant die Roma, ihren Offensivstar von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen.