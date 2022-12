Belgien-Coach Martínez macht Schluss

Roberto Martínez beendet das Kapitel belgische Nationalmannschaft. Nach Angaben des belgischen Fußballverbands hatte der Spanier bereits vor der WM die Entscheidung getroffen, sein Amt mit dem Ende des Großturniers in Katar niederzulegen.

Somit bedeutet das Ausscheiden in der Gruppe F das Ende der Ära Martínez in Belgien. Die Roten Teufel spielten gegen Vize-Weltmeister Kroatien nur 0:0 und scheiden mit vier Punkten aus. Marokko (sieben Punkte) zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, Kroatien als Gruppenzweiter (fünf Punkte).

Martínez übernahm die hochtalentierten Belgier im Sommer 2016 und führte die herausragenden Einzelkönner zu einem starken Kollektiv zusammen. Trotzdem bleibt am Ende seiner Amtszeit die Erkenntnis, dass Belgiens Goldene Generation ohne Titel geblieben ist.

