S04-Abschiedskandidaten: Hechelmann öffnet Trio die Tür

Soichiro Kozuki (22) und Niklas Tauer (22) wollen den FC Schalke 04 bereits im Winter verlassen. Während bei dem japanischen Rechtsaußen ein Verkauf im Raum steht, läuft es beim defensiven Mittelfeldspieler wohl darauf hinaus, dass das Leihgeschäft mit dem 1. FSV Mainz 05 frühzeitig beendet wird.

Zudem weckt Ibrahima Cissé (22) nach FT-Informationen Begehrlichkeiten in Frankreich und Belgien. Beim gestrigen 2:2-Unentschieden der Schalker gegen Greuther Fürth stand der Innenverteidiger zum fünften Mal in Folge nicht im Kader. Auch beim malischen Nationalspieler könnte eine Luftveränderung für mehr Einsatzzeiten sorgen.

André Hechelmann schließt einen Winter-Abschied des genannten Trios jedenfalls nicht aus. Gegenüber der ‚WAZ‘ verrät der Sportdirektor: „Spielzeit ist immer ein Thema für jeden Spieler und wenn er die nicht bekommt, ist es klar, dass auf Spielerseite Ideen entstehen. Das werden wir uns angucken in den kommenden Tagen. Der Austausch besteht mit den einzelnen Beratern in den vergangenen Wochen, dann muss man gucken, was am Ende umsetzbar ist und was wir umsetzen möchten.“