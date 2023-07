Zahlreiche Interessenten für Schalkes Cissé

Ibrahima Cissé weckt Begehrlichkeiten in Frankreich und Belgien. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato befassen sich der FC Nantes, der FC Metz, Stade Reims, Standard Lüttich und Cercle Brügge mit dem Innenverteidiger-Talent der Königsblauen.

Bei den Knappen wartet der Malier noch auf sein Profidebüt. Dessen ungeachtet hält man im Ruhrgebiet große Stücke auf den 22-Jährigen. S04-Coach Thomas Reis lobt: „Ich bleibe dabei, dass Ibra ein großes Talent ist. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: Für mich hat er die besten Voraussetzungen von allen.“

Cissé ist mit einer Größe von 1,96 Meter ein wahrer Abwehrhüne. Er zeichnet sich unter anderem durch eine hohe körperliche Präsenz und Geschwindigkeit aus. Zudem ist er ausgesprochen torgefährlich und war in 16 Einsätzen für Schalkes Zweitvertretung an sechs Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, eine Vorlage).

Ende Juni feierte Cissé seine Debüt für die U23-Nationalmannschaft von Mali, mit der er beim Afrika-Cup bis ins Halbfinale vorgerückt ist. An die Schalker ist er noch bis 2026 gebunden. Die interessierten Klubs müssen also alle Hebel in Bewegung setzen, um das Defensiv-Juwel an Bord zu holen.