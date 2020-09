Aubameyang-Verlängerung steht bevor | Topspiel in Frankreich

Zidane verfolgt ehrgeizige Ziele

Mit der Schlagzeile „Die Herausforderung für Zidane“ und einem Bild des Trainers von Real Madrid titelt die ‚as‘ am heutigen Sonntag. Nach Angaben der spanischen Sportzeitung strebt Zinédine Zidane den zweiten La Liga-Titel in Folge an, was seit Leo Beenhaker vor 33 Jahren kein weiterer Trainer mehr mit Madrid vollbracht hat. Auch die ‚Marca‘ meldet sich zu Wort und kündigt an, dass die Königlichen in der Zwischenzeit die Pläne für Luka Jovic geändert haben. Demnach könnte der serbische Nationalspieler endlich eine Rolle bei den Madrilenen spielen und so seine Verpflichtung rechtfertigen.

Französischer Klassiker elektrisiert Frankreich

Ganz Frankreich fiebert dem französischen Klassiker zwischen Paris St. Germain und Olympique Marseille entgegen, der am heutigen Abend im Parc des Princes steigt. „OM glaubt fest an seine Chance“, schreibt die ‚L’Équipe‘. Für ‚Le Parisien‘ ist es „der große Test“ für den Hauptstadtklub, der auf Wiedergutmachung hofft. Nach der peinlichen 0:1-Niederlage gegen den RC Lens, kann der Champions League-Finalteilnehmer wieder auf seinen Star Neymar, auf Ángel Di María, Leandro Paredes und Torhüter Keylor Navas zurückgreifen, die mittlerweile alle wieder wohlauf sind und sich von dem Coronavirus erholt haben. Spannung garantiert!

Aubameyang kurz vor Vertragsverlängerung

Pierre-Emerick Aubameyang hat schon des Öfteren bewiesen, dass er für seinen derzeitigen Arbeitgeber FC Arsenal unverzichtbar ist. Aus diesem Grund möchten die Gunners ihren Stürmerstar unbedingt halten und mit ihm verlängern. Auf der Titelseite des ‚Sunday Express‘ prangt nun, dass der Gabuner kurz vor seiner Vertragsverlängerung steht. Innerhalb der nächsten Tage soll diese erfolgen, wie Mikel Arteta nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Fulham am Samstag bestätigte. Der Trainer sei sich „wirklich sicher“, dass es „sehr bald“ geschafft ist. Sehr zur Freude der Nordlondoner.