Winter-Einbruch: DFL verschiebt Mainz - Union

Die Bundesliga hat ihre nächste Spielabsetzung. Aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen in Mainz kann die Partie Mainz 05 gegen Union Berlin nicht am morgigen Freitagabend stattfinden. Das vermeldet die DFL per offizieller Mitteilung. Ein Ausweichtermin steht zur Stunde noch nicht fest.

Kurios: Bereits in der Hinrunde musste eine Bundesliga-Partie mit Union-Beteiligung aufgrund eines Wintereinbruchs abgesetzt werden. Das Nachholspiel der Eisernen beim FC Bayern findet nächste Woche Mittwoch (20:30 Uhr) in der Allianz Arena statt.