Bayern auf Sechser-Suche: Tuchel will Casemiro

Dem FC Bayern steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. Einige Spieler – unter anderem Sadio Mané und Serge Gnabry – stehen offenbar auf der Verkaufsliste. Im zentralen Mittelfeld wollen die Münchner aber auch etwas verändern. So zumindest der Wunsch von Thomas Tuchel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach steht Mateo Kovacic vom FC Chelsea auf dem Zettel der Bayern. Nach ‚kicker‘-Informationen ist jedoch der Name eines weiteren Stars aus der Premier League an der Säbener Straße gefallen. Tuchel soll ein großer Fan von Casemiro sein. Der Brasilianer von Manchester United habe all die Qualitäten, die der neue Bayern-Trainer derzeit im Team vermisst.

Lese-Tipp

Kovacic als Bayerns Mittelfeld-Lösung: Passt das überhaupt?

Realistischer Transfer?

Ob die Offiziellen des Rekordmeisters ein Angebot für den 70-fachen Nationalspieler vorbereiten, wird nicht übermittelt. Schwer vorzustellen, dass die Red Devils den Leistungsträger abgeben würden. Erst vergangenen Sommer wechselte Casemiro für 70 Millionen Euro von Real Madrid ins Old Trafford. Und in Manchester hat er noch einen bis 2026 gültigen Arbeitsvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der 31-Jährige nicht zu haben sein, wäre ein Spieler mit ähnlich ausgeprägten Führungsqualitäten gewünscht. Auf höchstem Level findet man von dieser Gattung aber nur wenige Profis, die ein solches Anforderungsprofil erfüllen. Zudem soll besagter Spieler ein richtiger Abräumer sein, jemand, der Defensivaufgaben gerne übernimmt.