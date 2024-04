Werder-Verbleib: Der Stand bei Leihspieler Alvero

Clemens Fritz hat sich zur Situation rund um Leihspieler Skelly Alvero geäußert. Gegenüber der ‚DeichStube‘ erläutert Werder Bremens Lizenzbereichsleiter: „Bei der Frage, wie es im Sommer mit Skelly weitergeht, gibt es natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit Skelly. Er bringt sich als Typ in der Kabine und fußballerisch auf dem Platz super ein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Skelly ist bis zum Ende der Saison von Olympique Lyon ausgeliehen. Mit dem Ligue 1-Vertreter vereinbarten die Grün-Weißen eine Kaufoption in Höhe von 6,25 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung zwischen 15 und 20 Prozent. Aktuell sei noch offen, ob der 21-jährige Franzose, der sich erst jüngst einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zuzog, auch im kommenden Jahr an der Weser bleibt, verrät Fritz: „Noch ist keine Entscheidung gefallen.“