Arsenal trennt sich von Sokratis

Sokratis und der FC Arsenal gehen getrennte Wege. Wie die Gunners auf ihrer Homepage offiziell mitteilen, wurde der bis zum Sommer laufende Vertrag des 32-Jährigen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

„Im Namen von Mikel Arteta, unseren Trainern, Spielern und allen im Verein möchte ich mich bei Papa für seinen Beitrag zum Verein bedanken. Er war ein wichtiger Teil unserer Gruppe und hat sich stets vorbildlich verhalten. Die Verhandlungen zur Beendigung seines Vertrages verliefen kooperativ und wir wünschen Papa und seiner Familie alles Gute für die Zukunft“, sagt Edú, Technischer Direktor des Klubs.

2018 war der Grieche von Borussia Dortmund für 16 Millionen Euro nach London gewechselt. Insgesamt stand der Innenverteidiger in 69 Pflichtspielen für Arsenal auf dem Platz und gewann in der vergangenen Saison den FA Cup. Wohin die Reise nun geht, ist offen. Zuletzt kursierten Gerüchte um ein Engagement beim FC Genua, bei Fenerbahce oder in Spaniens La Liga.

